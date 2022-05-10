موسكو: النازيون حولوا 3 مدارس إضافية لنقاط نارية ومخازن للسلاح

أكد رئيس مركز الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الأوكرانية والنازيين حولوا 3 مدارس إضافية لنقاط نارية ومستودعات للأسلحة في أراض لا تزال تسيطر عليها كييف في شرق أوكرانيا.

وقال: "في قرية سلاباجنسكايا بمنطقة خاركوف، وفي مبنى المدرسة الثانوية رقم (1)، قام النازيون الأوكرانيون بتجهيز مقر عسكري، حيث تم نشر الدبابات وناقلات الجند المدرعة في المنطقة المجاورة، وتفخيخ الطرق المودية إلى المدرسة، فيما لم يتم إخبار السكان بهذا الأمر".

وأضاف: "تم تجهيز مقر أيضا في مبنى مدرسة في شارع بولتافسكايا في موغيليف بودولسكي بمنطقة فينيتسا، حيث وضع النازيون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب معدات وأسلحة في قبو المبنى، وطردوا المدنيين بالقوة من المنازل المجاورة".

وتابع: "في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، قام جنود أوكرانيون يهددون المدنيين بالعنف الجسدي، وطردوا النساء والأطفال وكبار السن من ملجأ في المدرسة رقم (5)، جعلوها مستودعا للذخيرة".

وأشار إلى تعامل القوات الروسية مع المدنيين بإنسانية استثنائية حيث لا تستهدف منشآت البنية التحتية المدنية، خلافا للتشكيلات المسلحة في أوكرانيا، التي تستخدم المستشفيات والمباني السكنية والكنائس ورياض الأطفال والمخيمات الصحية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى لإيواء مقاتليها ونشر الأسلحة فيها.

المصدر: "تاس"