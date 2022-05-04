الدفاع الروسية: مسؤولون أوكرانيون يسرقون المساعدات الإنسانية ويبيعونها للمدنيين

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استيلاء المسؤولين الأوكرانيين في مدن منطقة زابوروجيا الواقعة تحت سيطرة قوات كييف، على المساعدات الإنسانية بشكل غير قانوني، وإعادة بيعها للمدنيين.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف: "في منطقة زابوروجيا، على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تم تسجيل العديد من الوقائع عن الاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين في الإدارات العسكرية للمدن، لإعادة بيعها لاحقا إلى السكان المحليين".

وشدد ميزينتسيف على أنه بسبب تصرفات المسؤولين هذه، فإن المنظمات الدولية تدرس وقف تسليم الإمدادات الإنسانية، كما فعل المكتب الروماني للجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق في منطقة أوديسا، حيث تم تسجيل سرقات جماعية للمساعدات الإنسانية.

وأوضح الجنرال أن مثل هذه الحقائق تظهر "الوجه" الحقيقي للسلطات الأوكرانية، وتكشف صراحة موقفها غير الإنساني تجاه مصير شعب أوكرانيا وتجاهلها لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي.

المصدر: نوفوستي