صرح أبتي علاء الدينوف، مساعد رئيس الشيشان لشؤون الدفاع، بأن فلول القوات الأوكرانية التي طردت من مدينة روبيجنويه في لوغانسك، أصبحت محاصرة عمليا في مصنع "زاريا" بضواحي المدينة.

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وأوضح علاء الدينوف للصحفيين أن العملية تمت بالتعاون مع قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، وأن هذه القوات ومقاتلي وحدة القوات الخاصة "أحمد" التابعة لجمهورية الشيشان، قد وصلت حاليا إلى قرية فويفودوفكا جنوب شرق المدينة.

في وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف شن هجوم واسع النطاق على طول خط التماس في لوغانسك، من مصنع "زاريا" إلى قرية فويفودوفكا.

وأمس الثلاثاء أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول قوات جمهورية لوغانسك بدعم من القوات الروسية إلى الحدود الإدارية للجمهورية.

المصدر: "نوفوستي"