سيناتور روسي: رفض الغرب لنموذج العالم متعدد الأقطاب قد ينتهي بكارثة نووية

حذر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، من أن عدم قدرة الغرب على القبول بنشوء عالم متعدد الأقطاب، قد يؤدي إلى وقوع كارثة نووية، مشيرا إلى إمكانية تجنب ذلك.

وأكد عضو مجلس الاتحاد على تيليغرام، أن البشرية في العقود القادمة، لن تشهد انسجاما ولا منافسة متحضرة.

وأوضح بوشكوف أنه "نظرا إلى أن النخب الغربية غير قادرة على القبول بنشوء عالم متعدد الأقطاب حقيقي ومع نماذج أخرى للنظام الاجتماعي مخالفة لما يسمى بـ"الديمقراطية الليبرالية"، فإن تراجع الغرب سوف يكون مصحوبا بصراعات شديدة، سيقع فيها الاقتصاد مرارا وتكرارا ضحية للقرارات السياسية"، مشيرا إلى أن النتيجة الإيجابية الوحيدة "في ظروف مثل هذه النزاعات، هي منع وقوع كارثة نووية".

كما أعرب عن ثقته بأنه في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، سيواجه العالم معركة شرسة من أجل التفوق بين مراكز القوة الرئيسية على الخريطة السياسية.

وأشار إلى أن المواجهة بينها ستكون معقدة بشكل كبير بسبب التناقضات الحادة في القيم والأيديولوجيات.

المصدر: نوفوستي