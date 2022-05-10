روما: على الاتحاد الأوروبي التحرك لاستئناف التفاوض بين موسكو وكييف

قال وكيل رئيس الوزراء الإيطالي للشؤون الأوروبية، إينتزو أميندولا، إن "الصراع الذي اندلع في أوروبا يجب أن يؤدي إلى تحرك الاتحاد الأوروبي لاستئناف التفاوض بين أوكرانيا وروسيا".

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، رأى أميندولا، أنه "من الواضح أننا جاهزون بأي شكل من الأشكل وفي أي مكان أو زمان للتفاوض لدعم مواقف (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي وسندفع بهذا الاتجاه استنادا لإشارات الانفتاح القادمة من الكرملين".

وشدد على "وجوب ألا يقع تحالفنا لدعم أوكرانيا أبدًا فريسة تصعيد خطابي، ونترك هذا الأمر لدعاة الكرملين. يجب أن نستمر بهذه العملية، أي دعمنا للمقاومة الأوكرانية لإعادة فتح قناة تفاوض"، مشيرا إلى أنه "على أوروبا أن تكون هي بطلة مرحلة المفاوضات التي يجب أن تُفتح في أقرب وقت ممكن، ودعم خيارات أوكرانيا بشأن سيادتها الإقليمية".

وأكد أن "أوروبا ستدعم زيلينسكي في حل النزاع وستستند مواقفها المشروعة إلى أساس الدفاع عن السيادة الأوكرانية"، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "محق عندما أكد أن في تلك المفاوضات لن نطرح روح الانتقام والرغبة بالإذلال، بل نحن مهتمون بوقف الأسلحة المسؤولة عن الفظائع التي يتعرض لها المدنيون الأوكرانيون".

وأضاف: "بالنسبة لمستقبل أوروبا، حان وقت التحلي بالشجاعة الآن، حتى بالنسبة لأوروبا الجديدة ذات السرعتين، تلك التي تجسد صورتها، مؤسساتها الرائدة اليوم".

المصدر: "آكي"