الدفاع الروسية: قوات كييف تطلق النار على ست مركبات مدنية لاتهام القوات الروسية

أعلن مركز الدفاع الروسي عن إطلاق قوات كييف النار على ست مركبات مدنية كانت ترفع الرايات البيضاء في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتصوير هذه الجريمة لاتهام القوات الروسية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة ارتكب نظام كييف عملا دمويا جديدا في مقاطعة خاركوف وفقا لسيناريو بوتشا. ففي جزء من الطريق بين منطقتي ستاري سالتوف ونوفي سالتوف، أطلقت القوات الأوكرانية النار على ست مركبات مدنية ترفع الرايات البيضاء".

وأضاف: "قام متخصصون من مركز المعلومات والعمليات النفسية الأوكرانية بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو لهذه الجريمة".

ولفت إلى أنه من منطقة المنازل الخاصة في بيلايا كرينيتسا بمقاطعة خيرسون، شنت مدفعية القوات المسلحة عدة هجمات على مواقع القوات الروسية "من أجل استدعاء إطلاق النار على مبان سكنية فيها مدنيون يمنعهم مسلحو كييف من مغادرة المنطقة المحاصرة ويحتجزونهم دروعا بشرية".

وأشار إلى أنه في هذا الوقت تواجد ممثلو وسائل الإعلام النرويجية في بيلايا كرينيتسا لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو للغارات الروسية العشوائية المزعومة على المدنيين.

وأضاف: "نحذر مسبقا من أنه في المستقبل القريب، من المقرر توزيع هذه المواد وغيرها من المواد التي يلفقها نظام كييف حول "الفظائع الروسية" عبر سائل الإعلام الغربية والأوكرانية، والإنترنت".

المصدر: تاس