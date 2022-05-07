مصدر: الجيش الأوكراني عاجز عن التصدي للطائرات الروسية بدون طيار

قال مصدر عسكري روسي، إن وسائل الحرب الإلكترونية الأوكرانية، عاجزة عن التصدي لطائرة ZALA AERO الروسية بدون طيار.

وأشار المصدر، إلى أن هذا الدرون الانتحاري الذي تنتجه شركة " كلاشينكوف"، يتمتع بوسائط اتصال لاسلكي آمنة خاصة.

وأضاف: "تسمح وسائل الاتصال الآمنة الخاصة بدرونات الاستطلاع، للطائرة بدون طيار من طراز ZALA AERO، بالعمل فوق المناطق التي تنشط فيها منظومات الحرب الإلكترونية الأوكرانية".

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وشدد المصدر، على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية حالة لفشل هذه الطائرات بدون طيار في تنفيذ مهماتها القتالية، بسبب تأثير معدات الحرب الإلكترونية لأوكرانيا.

وتستخدم القوات الروسية، طائرات الاستطلاع بدون طيار من طراز ZALA في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتستخدم هذه الدرونات، للكشف عن مواقع القوات الأوكرانية وتوجيه نيران المدفعية.

المصدر: نوفوستي