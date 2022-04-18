منظومة "كراسوخا" للحرب الإلكترونية سلاح فعال ضد الرادارات والطائرات الأوكرانية

تلعب الحرب الإلكترونية في المعركة المعاصرة دورا لا غنى عنه ولا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الطائرات والصواريخ.

إذ أنها لا تتعرف على الرادارات التي تحملها طائرات العدو ودروناته فحسب بل وتعطّلها عن العمل وتجعلها تعجز عن رؤية الطائرات الصديقة.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر خوارزميات عمل أفراد الطاقم لإحدى منظومات "كراسوخا – 4 إس" الروسية التي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا إلى جانب منظومات "مورمانسك" و"موسكفا" للحرب الإلكترونية.

ويقوم أفراد طاقم "كراسوخا – 4 إس" بالتعرف على رادارات الطائرات الحربية والدرونات. وقد اكتشف طاقم المنظومة 12 درونا تركيا من طراز "بيرقدار" ومنعها من توجيه ضربات جوية إلى القوات الصديقة.

كما يقوم بإسكات قنوات التحكم في الدرونات. ومن أجل تحقيق ذلك فإن المصممين الروس زوّدوا منظومة "كراسوخا" بأجهزة تستطيع أن تكتشف في الجو بشكل مستقل مصدرا للإشارة اللاسلكية وتعالجه وتشوّش عليه بالتردد المطلوب.

وعند ذلك لا تؤثر سرعة الطائرة وارتفاعها على الفاعلية القتالية لمحطة "كراسوخا" التي قد تجاوز مدى عملها 300 كلم ولا يزيد الوقت اللازم لنشرها عن 20 دقيقة.

ويمكنها أن تحرق كل الأجهزة الإلكترونية لطائرات الإنذار الراداري المبكر وحتى الأقمار الصناعية وتحرّمها من القدرة على التعرف على التمييز بين الأهداف المعادية والدقيقة. وتستخدم منظومة "كراسوخا" كذلك في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا