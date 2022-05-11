اكتشاف نموذج فاشل من الصاروخ البريطاني البحري في جنوب أوكرانيا

اكتشف في مطلع مايو الجاري في محافظة زابوروجي الأوكرانية صاروخ "بريمستون" الأوكراني البريطاني الفاشل. ومن غير المعلوم ما نوع المنصات التي أطلق منها هذا الصاروخ.

كما اكتشف قسم المحرك إلى جانب جسم الصاروخ الفاشل. وحسب صور فوتوغرافية نشرتها مدوّنات روسية على "تليغرام" يمكن الإدراك أن المحركات المكتشفة أنتجت في سبتمبر عام 2001. أما مقدمة الصاروخ فأنتجت عام 2004. وبدأ الصاروخ الخدمة في الجيش البريطاني عام 2005.

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وقد يصبح الجيش الأوكراني أول مشغّل لنموذج بري من صاروخ "بريمستون". وكان وزير الدفاع البريطاني بين ويليس قد أعلن في 25 أبريل الماضي في البرلمان البريطاني أن وزارة الدفاع تدرس إمكانية توريد النماذج البرية لصاروخ "بريمستون" المضاد للسفن الذي يمكن استخدامه للدفاع عن مدينة أوديسا من أي عدوان من جانب البحر على حد قوله.

يبدو أن النماذج المورّدة إلى أوكرانيا تنتمي إلى أولى النسخ من الصاروخ المذكور. وتمتلك تلك النسخ نظام التوجيه وحيد القناة، وتم تزويدها برأس رادارية تعمل في مجال الترددات الملليمتري. ولا يتجاوز مدى عمل الصاروخ عند إطلاقه من المنصات البرية 10 – 12 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا