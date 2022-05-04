ثالوث الصواريخ الروسية "كاليبر"، "أونيكس"، خا - 35" الأكثر استخداما في العملية العسكرية الخاصة

تستخدم وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بنشاط صواريخ فائقة الدقة، ومن أهمها صواريخ "كاليبر"، "اونيكس"، "خا – 35".

أولها "كاليبر" الذي تتراوح سرعة تحليقه بين السرعة تحت الصوتية والسرعة التي تفوق 3 أضعاف سرعة الصوت. وعند ذلك فإن دقة الإصابة لا تتغير مهما كان مدى إطلاقه ( 300 كيلومترا أو 2500 كيلومتر). ويقول مصممو الصاروخ إنه يحلق على ارتفاع من 50 إلى 150 مترا، مع ذلك فعند اقترابه من الهدف ينخفض ارتفاعه إلى 20 مترا، ما يمنع الدفاعات الجوية من إسقاطه.

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يعتبر صاروخ "أونيكس 3 إم 55" من أفضل الصواريخ في صنف الصواريخ البحرية. وتم تصميمه كصاروخ بحري مضاد للسفن. ويمكنه أن يدمر حاملة طائرات على مدى 600 كيلومتر.

وتشكّل صاروخ "أونيكس" أساسا لمنظومة باستيون" الروسية للصواريخ الساحلية والتي يمكن أن تدمّر منصاته أهدافا بحرية وأرضية على حد سواء.

وبدأت تلك المنظومة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية أوكرانية هامة، وهي تستخدم صواريخ "أونيكس" التي تحلق بسرعة تفوق 3 أضعاف سرعة الصوت.

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وهناك منظومة روسية أخرى للصواريخ الساحلية، وهي منظومة "بال" التي تستخدم صاروخ "خا – 35" المضاد للسفن ويبلغ مدى إطلاقه 260 كلم، كما يمكن استخدامه بواسطة المنظومات الصاروخية الأرضية والطائرات والمروحيات. ويتميز هذا الصاروخ بالتخفي الفائق عن رادارات العدو بفضل حجمه الصغير، ما يمنع الدفاعات الجوية المعادية من إسقاطه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا