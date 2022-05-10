مرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية لدى كييف: روسيا تتفوق على الغرب في حرب المعلومات حول أوكرانيا

أكدت المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى كييف، بريدجيت برينك، أن روسيا تتفوق على الغرب في حرب المعلومات في تغطية الأوضاع في أوكرانيا داعية الغرب لأن يكون "أكثر إبداعا".

وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ للنظر في ترشيحها، وجه السيناتور روب بورتمان سؤالا لبرينك عما يجب على واشنطن أن تفعله لمواجهة "محاولات روسيا تبرير" عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لأن "موسكو تتفوق على الغرب في مجال المعلومات".

فأجابت: "أنت محق تماما وأنا أتفق معك، لقد تم التفوق علينا، ويجب أن نبذل أكبر قدر ممكن من الجهد في هذا التحدي".

وتابعت: "المعلومات المضللة منتشرة في أوروبا وأماكن أخرى حول العالم".

واعتبرت برينك التي رشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذا المنصب: "يجب أن تكون الدول الغربية أكثر إبداعا وابتكارا في مجال الإعلام، وهو ما لا تستطيع البيروقراطيات فعله في بعض الأحيان".

المصدر: "تاس"