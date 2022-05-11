رئيس وزراء ساكسونيا: حظر النفط الروسي سيؤدي لوقف الإنتاج وفقدان الوظائف

انتقد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية مايكل كريتشمر بشدة حظر إمدادات النفط من روسيا، مؤكدا أنه سيقود إلى نقص موارد الطاقة ووقف الإنتاج وفقدان الوظائف.

ونقلت وكالة أنباء "دى بى ايه" عن كريتشمر قوله: "أعتقد أيضا أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة: من الذي يتألم في الواقع؟ هناك طلب عالمي على الفحم والنفط والغاز... إذا اشترت الدول الأوروبية موارد الطاقة من غير روسيا، سيحدث نقص في هذه المواد" ستعوضه روسيا.

وقال: "الطاقة هي كعب أخيل في أي اقتصاد، وأسعار النفط والغاز "سامة" حتى الآن. إذا حدث نقص في موارد الطاقة، فإن النقطة ليست أن الشقق لن تعود دافئة فحسب، بل نحن نتحدث عن حقيقة أننا سنوقف الإنتاج، ونفقد الوظائف"، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا لا تزال مهمة.

المصدر: تاس