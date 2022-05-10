أمين عام الأمم المتحدة السابق: عقوبات الغرب ضد روسيا باءت بفشل ذريع

قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، هانز كريستوف فون سبونيك، إن الغرب فشل في إقناع معظم دول العالم بفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأشار في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إلى أن البرازيل والصين والهند وإيران وباكستان ودول إفريقيا والشرق الأوسط، رفضت دعم مطالب الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ضد موسكو، لافتا إلى أن "محاولات إيجاد أغلبية عالمية تدعم العقوبات ضد روسيا باءت بفشل ذريع".

وأكد أنه في الماضي لم تؤد العقوبات إلى حل النزاعات، مشيرا إلى أن ضحايا العقوبات هم دائما ليسوا من تم فرضت ضدهم.

وخلص إلى أنه "بدلا من لعبة تقاذف الكرة التي يتم لعبها حاليا إلى حد العبثية وغض النظر عن مخاطر العواقب الوخيمة على رفاهية الناس، يجب أن تبدأ مفاوضات مائدة مستديرة في أقرب وقت ممكن".

ووفق صحيفة Berliner Zeitung، وقع فون سبونيك على عريضة أرسلتها شخصيات عامة ألمانية إلى المستشار أولاف شولتس، تدعوه إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنها تطيل أمد الصراع ولا تساعد في التسوية السلمية.

المصدر: نوفوستي