"بلومبيرغ": الاتحاد الأوروبي سيستثني نقل النفط الروسي من العقوبات تفاديا للإضرار بالدول

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف بعض العقوبات على النفط الروسي، بالسماح للناقلات الأوروبية بنقله إلى دول أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت يوم الأربعاء إن الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه سيتم فرض حظر على نقل النفط الروسي بواسطة ناقلات الاتحاد الأوروبي".

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "اليونان أصرت على استثناء حظر نقل النفط الروسي من الحزمة السادسة من العقوبات، لأن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على النقل البحري".

وأضافت المصادر أن "عدم وجود موقف مشترك عدد عدد من العقوبات ضد روسيا بين دول مجموعة السبع يمكن أن يؤثر أيضا على تبني مثل هذا القرار".

المصدر: "سبوتنيك"