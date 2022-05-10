وسائل الإعلام: ألمانيا لم تفرج عن يخت اشتبهت بأنه مملوك لرجل أعمال روسي

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الألمانية لم تفرج عن يخت "لونا" في ميناء هامبورغ، اشتبهت بأنه يعود لرجل الأعمال الروسي فرهاد أحمدوف.

وأشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ"، إلى أن السلطات لم تفرج عن اليخت كون صاحبه ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا"، منوهة أن "القيمة المقدر لليخت هي 400 مليون يورو".

وأكدت الصحيفة، أن "رجل الأعمال الروسي من أصول أذربيجانية ويمتلك اليخت من خلال صندوق ليختنشتاين"، من دون ذكر تفاصيل أخرى حول هذه المسألة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال والشخصيات الثقافية الروسية، وتم منعهم جميعا من دخول أراضي الاتحاد، مع تجميد أصولهم إذا تم العثور عليها في المجتمع، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"