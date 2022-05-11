الرئيس الأرجنتيني: العقوبات المفروضة على روسيا نعاني منها جميعا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تهدد دولا أخرى حول العالم، وأن الوضع في أوكرانيا يهدد أمن الطاقة والغذاء عالميا.

وفي حديث لقناة RTVE الإسبانية، قال فرنانديز الذي يزور مدريد حاليا: "هناك العديد من الدول في قارتي تقع تحت وطأة الكثير من المخاطر بسبب الوضع الحالي".

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وأضاف: "أردت أن أعرف نظرة (رئيس الوزراء الإسباني) بيدرو سانشيز، كما كان التحدث مع الملك فيليب السادس مفيدا جدا".

وأشار إلى أن هذين الاجتماعين كانا جيدان، تحدثنا فيهما عن مخاوفنا من الأزمة الاقتصادية".

وتابع: "العقوبات الاقتصادية ضد روسيا نعاني منها جميعا".

المصدر: "نوفوستي"