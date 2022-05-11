مدفيديف: الولايات المتحدة ليست قادرة على تقييد تنمية روسيا ونفوذها السياسي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تقييد التنمية الاقتصادية لروسيا ونفوذها السياسي في العالم.

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وفي تعليقه على موافقة واشنطن على تخصيص مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لكييف كتب مدفيديف، اليوم الأربعاء، في صفحته على "تلغرام": "لن ينجحوا"، مضيفا أن "مطبعتهم ستنكسر بشكل أسرع، بسبب زيادة الولايات المتحدة ديونها العامة المتضخمة بالفعل".

وعبر عن اعتقاده بأن هدف هذه المساعدة هو "مواصلة الحرب بالوكالة ضد روسيا والرغبة في إلحاق هزيمة ثقيلة ببلادنا والحد من تنميتها الاقتصادية ونفوذها السياسي في العالم".

وشدد مرة أخرى على أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس سيتم تحقيقها.

المصدر: تاس