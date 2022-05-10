صحيفة: فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى الناتو الأسبوع المقبل

أفادت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في نفس الوقت.



أفيد في وقت سابق أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو في 12 مايو ، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.

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وأعلن مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نيينيستيو الثلاثاء أن خلال زيارة الأخير للسويد يومي 17 و 18 مايو، سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون حول القرارات المتعلقة بالسياسة الأمنية لبلديهما.

وكما تتوقع الصحافة، سيعلن قادة البلدين عن قرار مشترك للانضمام إلى حلف الناتو.

المصدر: "نوفوستي"