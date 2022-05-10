بساكي: اتخذنا إجراءات ضد روسيا كتلك المفروضة على الدول الراعية للإرهاب

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة اتخذت ضد روسيا نفس الإجراءات التي فرضتها ضد الدول الراعية للإرهاب.

وقالت: "نحن نتحدث عن عقوبات مالية واسعة النطاق، وإجراءات للرقابة على الصادرات، فضلا عن العمل الدبلوماسي للحد من الاستثمار من الدول الأخرى".

ولم تستبعد بساكي مؤخرا إمكانية إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت: "ثلاث دول مدرجة في القائمة حاليا، هي كوريا الشمالية وإيران والسودان".

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الفكرة الأمريكية بأنها "ضرب من الحماقة".

المصدر: RT