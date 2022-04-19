روسيا تعتبر احتمال إدراجها على القائمة الأمريكية للدول "الداعمة للإرهاب" بالخطوة العدائية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر تصريح واشنطن بأن من المحتمل الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب "خطوة دعائية".

وأضافت زاخاروفا: "هذا أمر مطلوب اليوم، هذه الفكرة تظهر كل ثانية، غير مدعمة بأي قانون أو حقائق، لا أحد يتحدث عن الحقائق على الإطلاق، هذا مطلوب اليوم لأنشطة الدعاية الإعلامية لواشنطن".

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وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إدراج روسيا الاتحادية في قائمة "المتواطئين مع الإرهابيين".

ووفقا لمصدر CNN لم يذكر اسمه في الإدارة، يُنظر إلى إمكانية إدراج موسكو في قائمة الارهاب على أنها "أداة لمساءلة روسيا" عن الوضع حول أوكرانيا.

وفي إفادة صحفية أمس الاثنين، لم تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن احتمالات إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووفقا لبساكي، هناك حاليا ثلاث دول فقط في القائمة - كوريا الشمالية وإيران والسودان.

المصدر: نوفوستي