 
مباشر

روسيا تعتبر احتمال إدراجها على القائمة الأمريكية للدول "الداعمة للإرهاب" بالخطوة العدائية

أخبار روسيا

روسيا تعتبر احتمال إدراجها على القائمة الأمريكية للدول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/subm

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر تصريح واشنطن بأن من المحتمل الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب "خطوة دعائية".

وأضافت زاخاروفا: "هذا أمر مطلوب اليوم، هذه الفكرة تظهر كل ثانية، غير مدعمة بأي قانون أو حقائق، لا أحد يتحدث عن الحقائق على الإطلاق، هذا مطلوب اليوم لأنشطة الدعاية الإعلامية لواشنطن".

إقرأ المزيد
بساكي ترفض التعليق على احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول
بساكي ترفض التعليق على احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول "الداعمة للإرهاب"

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إدراج روسيا الاتحادية في قائمة "المتواطئين مع الإرهابيين".

ووفقا لمصدر CNN لم يذكر اسمه في الإدارة، يُنظر إلى إمكانية إدراج موسكو في قائمة الارهاب على أنها "أداة لمساءلة روسيا" عن الوضع حول أوكرانيا.

وفي إفادة صحفية أمس الاثنين، لم تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن احتمالات إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووفقا لبساكي، هناك حاليا ثلاث دول فقط في القائمة - كوريا الشمالية وإيران والسودان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا