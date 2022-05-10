خبير عسكري: محاولة القوات الأوكرانية استعادة جزيرة زمييني كانت مقامرة

وصف الخبير العسكري، فاسيلي دانديكين، محاولة القوات الأوكرانية استعادة جزيرة زمييني في البحر الأسود بأنها مقامرة، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني "استخدم كل ما هو ممكن" وفشل.

وقال دانديكين في حوار مع برنامج "روسيا الجميلة بوو بوو بوو" على قناة RT: "هذه مغامرة خالصة أدت إلى دمار بقايا الطيران العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية وبقايا الأسطول العسكري الأوكراني".

ولفت إلى أهمية جزيرة زمييني من الناحية العملياتية الاستراتيجية، موضحا ان الجزيرة "ليست بعيدة عن رومانيا، حيث توجد اتصالات سفن الإمداد البحري، وليست بعيدة عن أوديسا".

وقال إنه من الصحيح تماما أن القوات الروسية سيطرت على الجزيرة في بداية العملية الخاصة، مشيرا إلى أن "أوكرانيا لم تستطع بالطبع قبول ذلك، وقررت ترتيب مثل هذا المحاولة. قررت ترتيبها بالتزامن مع عيدنا العظيم في 9 مايو، لضربنا"، مشيرا إلى أن نظام كييف "استخدم كل ما هو ممكن والنتيجة كانت إخفاقا تاما".

المصدر: RT