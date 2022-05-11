بوريل: الاتحاد الأوروبي والصين لا يمكنهما الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، إن الاتحاد لن يتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "لأن موسكو سترفض ذلك"، كما أن الصين لن تتوسط "حيث تميل لروسيا".

وأضاف في حديث لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج": "لسنا نحن.. لن يقبل الروس ذلك مثلما لن نقبل بروسيا وسيطا".

وأشار إلى أن "الصين أيضا ليست مناسبة، لأنها تميل إلى روسيا".

وشدد على أن "تركيا تقوم بعمل جيد للغاية هناك، ولديها علاقات جيدة مع الجانبين".

وخلص بوريل إلى أن "أفضل وسيط بالطبع هو الأمم المتحدة"، وأن "أوكرانيا وروسيا والوسيط فقط، هم من يجب أن يحددوا نتيجة المفاوضات".

المصدر: تاس