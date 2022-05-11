 
مباشر

لافروف: تصرفات روسيا لا يمكن أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم

أخبار العالم العربي

لافروف: تصرفات روسيا لا يمكن أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szum

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن تصرفات روسيا لم تؤثر بأي شكل من الأشكال ولا يمكنها أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم بعد مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي: "لم تؤثر أفعالنا بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن تؤثر على المشكلات التي تم ذكرها للتو والتي نشأت فقط من خلال الحظر والعقوبات غير القانونية التي فرضتها الدول الغربية".

إقرأ المزيد
لافروف يجتمع مع السلطان هيثم بن طارق في مسقط (فيديو)
لافروف يجتمع مع السلطان هيثم بن طارق في مسقط (فيديو)

كما أشار الوزير لافروف، إلى أن سلطات كييف لا تسمح بمغادرة عشرات السفن التي تحمل منتجات غذائية، من موانئها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا