 بولندا تخشى أن تعيد ألمانيا بيع النفط الروسي لها

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر ميولر، إن بلاده تخشى أن تعيد ألمانيا بيع النفط الروسي لها.

وأضاف ميولر: "لقد أعلنا أننا سنتخلى عن النفط الروسي قبل نهاية العام، لكن يجب أن نتأكد من عدم وجود حالة، على سبيل المثال، أن يقوموا فيها بإرسال النفط الرخيص من ألمانيا، الذي تم شراؤه من الروس، ليملأ عمليا السوق البولندية. لذلك نحن نقترح إما فرض حظر شامل على الوقود من روسيا، أو فرض ضريبة خاصة، أو تعريفة خاصة على منتجات الطاقة المستوردة من روسيا، من أجل تسوية الوضع في السوق".

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وتابع ميولر: "أسوأ موقف يمكن تصوره، هو أن تشتري بولندا بطريقة أو بأخرى، النفط من ألمانيا على سبيل المثال، وقد تم شراؤه من قبل في روسيا بسعر أرخص".

في وقت سابق، أعلنت السلطات البولندية أنها بحلول نهاية هذا العام ستتخلى تماما عن واردات الطاقة من روسيا.

المصدر: نوفوستي