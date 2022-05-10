البنتاغون: زيارة السيدة الأولى الأمريكية لأوكرانيا لم تكن آمنة

كشف البنتاغون أن زيارة جيل بايدن عقيلة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا مؤخرا لم تكن آمنة.

وقال مدير وكالة استخبارات الدفاع اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه يوم الثلاثاء إن رحلة السيدة الأولى جيل بايدن ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين زاروا أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة لا يمكن ضمان سلامتهم الكاملة أثناء رحلاتهم.

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وأضاف سكوت بيرييه خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما سئل عما إذا كانت جيل بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين كانوا آمنين تماما أثناء زياراتهم لأوكرانيا: "لن أقول لا.. لكن لا أعتقد أنه يمكننا ضمان أي شيء بنسبة 100 بالمائة".

وتابع قائلا: "سأقول إنه من خلال التخطيط والتنسيق الملائمين يصبح ذلك ممكنا"، معربا عن شكوكه في إمكانية ضمان الأمن الكامل في هذه الحالة.

وقامت جيل بايدن بزيارة غير معلنة إلى مدينة أوزهورود بغرب أوكرانيا يوم الأحد، حيث زارت مدرسة عامة تستخدم كمأوى مؤقت.

كما التقت بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، التي ظهرت علنا لأول مرة منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

"It looks like to me that we're taking way too many chances of sending people over there for a photo op," Senator Tommy Tuberville said regarding Ukraine. https://t.co/i5t5NUnY3Z — Newsweek (@Newsweek) May 10, 2022

المصدر: صحيفة "نيوزويك" الأمريكية