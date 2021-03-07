مسؤول صيني يأمل في أن ترفع واشنطن العقوبات "غير المبررة" المفروضة على إيران

قال المسؤول الصيني الكبير، وانغ يي، إنه يأمل بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضةعلى إيران، منوها بأن إيران يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها أيضا في هذه العملية.

وأضاف عضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي، يوم الأحد، في مؤتمر صحفي، أنه يأمل في أن ترفع الولايات المتحدة ما وصفه بـ"العقوبات غير المبررة" عن إيران، ونوه في الوقت ذاته بأن إيران بحاجة إلى تحمل المسؤولية في هذه العملية أيضا.

من جانب آخر، فيما يخص العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، قال وانغ يي إن بكين مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، وتأمل في أن تزيل واشنطن جميع القيود "غير المعقولة" على التعاون في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "الخلافات بين الصين والولايات المتحدة يجب أن تدار بعناية، وأن الجانبين يجب أن يدعوا إلى المنافسة الصحية وليس توجيه أصابع الاتهام".

المصدر: رويترز