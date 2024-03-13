لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /13.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5ef
دخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.
- القيادة الأمريكية الوسطى: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه سفينة أمريكية في البحر الأحمر
- السعودية.. مجلس الوزراء يشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
- متحدث الخارجية القطرية لـCNN: اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس ليس قريبا ويحتاج صيغة جديدة
- واشنطن: لا نعتزم الحد من توريدات الأسلحة لإسرائيل
يتبع..