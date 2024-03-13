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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /13.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /13.03.2024/
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /12.03.2024/

يتبع..

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