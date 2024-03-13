السيسي لرئيس وزراء هولندا: أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة لاحتواء الكارثة الإنسانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي يزور مصر إن بلاده تحذر من عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

إقرأ المزيد

وشدد السيسي على ضرورة الوقف الفوري لوقف إطلاق النار في غزة، كشرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة".

وصرح الرئيس بأن المباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي تناولت تأكيد الالتزام باستكشاف سبل دعم العلاقات الثنائية بالإضافة إلى أهمية مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مع تعزيز الاستقرار في المنطقة للحد من الهجرة غير الشرعية.

واستقبل عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء رئيس وزراء هولندا بقصر الاتحادية.

وكان المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد أفاد بأن اللقاء بين السيسي ورئيس وزراء هولندا سيشهد تباحثا بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT