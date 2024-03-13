وزير خارجية الجزائر يبحث مع كوبمانز سبل وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بمسار السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، سبل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الخارجية الجزائرية إن أحمد عطاف استقبل يوم الأربعاء بمقر الوزارة سيفن كوبمانز وتطرقا "إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

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كما بحث الطرفان عن آفاق دفع المجموعة الدولية نحو إيجاد حل دائم وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن قيام الدولة الفلسطينية السيّدة والمستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT