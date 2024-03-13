الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية استهداف أحد قيادات "حماس" في لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو لغارة جوية في منطقة صور اللبنانية استهدفت العنصر البارز لدى "حماس" في الخارج هادي علي مصطفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش قضى على عنصر مركزي في حماس في منطقة لبنان الذي كان يروّج لنشاطات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم أغارت طائرة للجيش في منطقة صور اللبنانية على هادي علي مصطفى، وهو عنصر بارز لدى منظمة حماس في الخارج".

وأوضح: "كان هادي مصطفى متورطا في توجيه خلايا تخريبية ونشاطات ميدانية للاعتداء على أهداف إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم. كما كان عنصرا رائدا في قسم البناء التابع للمنظمة والذي كان يديره سمير فندي وهو أحد المقربين من صالح العاروري الذي تم القضاء عليه معه".

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هذا وأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل أحد كوادرها في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان، أدت إلى مقتل شخص آخر وإصابة اثنين آخرين.

وقال المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد كيلاني لـRT، إن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب مدينة صور هو أحد كوادر حركة حماس في مخيم الرشيدية في قضاء صور.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أفادت بمقتل شخص داخل سيارة استهدفتها مسيرة إسرئيلية على طريق صور، كما سقط شخص آخر سوري الجنسية كان على متن دراجة نارية، صودف مروره لحظة الغارة، إضافة إلى سقوط جريحين.

المصدر: RT