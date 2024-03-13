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حماس تعلن مقتل أحد كوادرها في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

حماس تعلن مقتل أحد كوادرها في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
RT
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أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل أحد كوادرها في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان، أدت إلى مقتل شخص آخر وإصابة اثنين آخرين.

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مراسلتنا: مقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان
مراسلتنا: مقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

ونعت الحركة أحد كوادرها الذي قضى اليوم في الغارة الإسرائيلية على سيارة كان يستقلها جنوب مدينة صور، وهو هادي علي محمد مصطفى.

حماس تعلن مقتل أحد كوادرها في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وقال المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد كيلاني لـRT، إن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب مدينة صور هو أحد كوادر حركة حماس في مخيم الرشيدية في قضاء صور. 

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أفادت بمقتل شخص داخل سيارة استهدفتها مسيرة إسرئيلية على طريق صور، كما سقط شخص آخر سوري الجنسية كان على متن دراجة نارية، صودف مروره  لحظة  الغارة، إضافة إلى سقوط جريحين.

وقالت مراسلتنا، إن أجواء المنطقة المستهدفة تشهد تحليقا  مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، كذلك تشهد العاصمة بيروت وشمال وجبل لبنان تحليقا مكثفا للطيران الحربي على مستوى منخفض.

المصدر: RT

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