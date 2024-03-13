مراسلتنا: مقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا اليوم الأربعاء، بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام صور - الناقورة قرب مفرق قانا جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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ولفتت مصادر طبية إلى ورود أنباء عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين إثر الاستهداف.

ووثق مقطع فيديو استهداف السيارة من قبل الطيران المسير الإسرائيلي في منطقة الحوش جنوب مدينة صور - قرب مفرق بلدة قانا جنوب لبنان، فيما تشهد أجواء المنطقة المستهدفة تحليقا مستمرا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أوعز وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ 11 و12 مارس الجاري، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

المصدر: RT