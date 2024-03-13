مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على مركز لتوزيع المساعدات برفح

قتل 4 فلسطينيين الأربعاء، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسط رفح جنوب قطاع غزة.

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وأكد مراسلنا مقتل 4 أشخاص بالغارة الإسرائيلية على مركز الأونروا هم محمد عبد الحليم محمد أبو حسنة،

عماد محمود خميس صيدم، حسني يوسف موسى أبو جزر،

الرابع مجهول الهوية، لافتا إلى وصول عدد كبير من الإصابات إلى مستشفى النجار.

وتكرر القوات الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين الذين يتجمعون بانتظار المساعدات الإنسانية، وكانت أمس استهدفت تجمعا قرب دوار الكويت في مدينة غزة، فيما لا زالت مجزرة شارع الرشيد تلقي بظلالها بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا قرب قافلة مساعدات ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

المصدر: RT