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المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: إسرائيل تجتث شعبا من جذوره

أخبار العالم

المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: إسرائيل تجتث شعبا من جذوره
Legion-Media
قصف إسرائيلي على غزة
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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تجتث شعبا من جذوره"، في وصفها للحرب المدمرة المتواصلة على قطاع غزة.

وأعادت فرانشيسكا نشر تدوينة للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عبر حسابها على منصة "إكس"، وعلقت قائلة "إن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلادلفيا الأمريكية".

وأفادت بأن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وقال لازاريني في منشور إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وشارك لازاريني في منشوره رسما بيانيا أُعد بناء على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 29 فبراير الماضيين وعدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكثر من 12 ألفا و300 طفل.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT

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