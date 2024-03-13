"اليونيفيل": دبابة إسرائيلية قتلت مصورا لرويترز سهل التعرف عليه بوضوح كصحفي في انتهاك للقانون الدولي

ذكر تحقيق أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن دبابة إسرائيلية قتلت مصورا لرويترز بإطلاق قذيفتين على مجموعة صحفيين يمكن التعرف عليهم في انتهاك للقانون الدولي.

وأوضح تحقيق أجرته "اليونيفيل" أن "أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار".

وأكدت "اليونيفيل": "إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحفيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006 والقانون الدولي".

وتوصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن "دبابة إسرائيلية قتلت مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في لبنان في 13 أكتوبر الماضي بإطلاق قذيفتين من عيار 120 مليمترا على مجموعة من الصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح في انتهاك للقانون الدولي".

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وأكد التحقيق أن"التقديرات تشير إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث، ولا يوجد سبب معروف للضربات على الصحفيين". وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان ستة صحفيين آخرين في مكان الحادث.

ولفت متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه تمت مشاركة تقرير "اليونيفيل" مع الأطراف.

وأضاف: "نؤكد أنه يجب أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، يجب ألا يكونوا هدفا أبدا، كما يتعين حماية الصحفيين والإعلاميين".

وبحسب الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، يقدم فريق تقصي الحقائق مراجعاته إلى قسم الشؤون القانونية بالجيش الإسرائيلي الذي يقرر مدى استحقاق الأمر لإجراء تحقيق جنائي.

وكان الصحفيون يرصدون ويسجلون القصف عبر الحدود من مسافة بعيدة في منطقة مفتوحة على تلة بالقرب من قرية علما الشعب اللبنانية لمدة ساعة تقريبا قبل الهجوم. وفي اليوم التالي، قال الجيش الإسرائيلي إن بحوزته بالفعل صورا للحادث ويحقق فيها.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عما توصل إليه من نتائج حتى الآن.

المصدر: RT