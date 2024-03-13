غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي في اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأربعاء، بأن سلسلة غارات جوية جديدة استهدفت مطار الحديدة الدولي في اليمن.

وقالت القناة نقلا عن مراسلها في الحديدة: "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بـ3 غارات..وعاود استهداف المطار بغارة رابعة".





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وأفادت القناة أيضا بأن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن يوم أمس الثلاثاء 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة، كما شن يوم الاثنين، سلسلة غارات جوية بلغت 14 غارة على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث شن 3 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة، و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وشن غارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، في حين شن، 4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل".

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

المصدر: "المسيرة"+RT