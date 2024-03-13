وزارة الصحة في غزة: أكثر من 31 ألف قتيل و73 ألف مصاب بالقصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 31 ألفا بالإضافة إلى أكثر من 73 ألف مصاب.

وقالت الوزراة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدا و 135 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31272 شهيدا و 73024 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، كاشفة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT