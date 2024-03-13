نصر الله: حماس تفاوض عن كل فصائل وجبهات المقاومة وتفرض الشروط

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "حركة حماس تفاوض عن كل فصائل المقاومة بل عن كل جبهات المقاومة وتفاوض ليس من موقع الضعف بل تفرض الشروط".

وأضاف نصرالله أن "كل الفصائل الفلسطينية مجمعة وهنا حماس تفاوض بالنيابة عنهم جميعا وكلهم يريدون وقفا للعدوان".

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وصرح نصر الله بأن "موقف المقاومة في غزة عندما تصر على وقف نهائي للعدوان، هو الموقف الإنساني الجهادي والشرعي والسياسي الصحيح مئة في المئة".

وأكد أمين عام حزب الله وقوفه مع فصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصا مع قيادة حماس التي تفاوض عن الجميع، مشددا على أنهم مستمرون في جبهات الإسناد.

وأوضح أن جبهات المسنادة مكملة وكلها تقوم بدورها، مشيرا إلى أنه "في جبهة اليمن لم يتمكن الأمريكي والبريطاني أن يمنعوا الحوثيين من مواصلة ضرب السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى فلسطين".

وبين أن "هذا الموقف بركاته مهمة جدا على المعركة وعلى اقتصاد إسرائيل الذي بدا يهتز".

وأشار نصر الله إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق" وإرسال الصواريخ والمسيرات أمر متواصل.

وأفاد بأن وظيفتهم ومسؤوليتهم جميعا هي المثابرة والصمود، مشيرا إلى أن "محور المقاومة في موضع القوة والعدو في موضع الضعف".

المصدر: RT