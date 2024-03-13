إعلام إسرائيلي: الأمم المتحدة تدخل مساعدات للمرة الأولى إلى شمال غزة عبر طريق أنشأه الجيش الإسرائيلي

أفاد موقع "واينت" الأربعاء، بأن الأمم المتحدة قامت بنقل غذاء يكفي لـ25 ألف شخص إلى شمال قطاع غزة عبر "معبر 96" الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أمام السياج، كجزء من عملية تجريبية.

إقرأ المزيد

ونقل الموقع عن منسق أعمال الحكومة في المناطق قوله إن "ست شاحنات تحمل مساعدات دخلت إلى شمال قطاع غزة عبر معبر 96 بالقرب من كيبوتس باري، كجزء من عملية تجريبية تهدف إلى منع حماس من السيطرة عليها".

وأفاد "واينت" بأنه "تم إدخال المساعدات من قبل الأمم المتحدة، التي استخدمت الطريق البري الجديد بمحاذاة السياج الذي بناه الجيش الإسرائيلي لتوصيل الغذاء إلى شمال غزة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع".

وقالت وكالة الأغذية العالمية إنه "تم نقل ما يكفي من الغذاء لنحو 25 ألف شخص إلى غزة".

يأتي ذلك، بينما يجهز الجيش الأمريكي لبناء رصيف بحري على شاطئ غزة، حيث أعلن أن 5 سفن في طريقها إلى الشرق الأوسط لهذا الهدف.

المصدر: واينت