وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن تتولى "فتح" مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أفادت القناة "12" العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأنه يجب أن يتولى أحد مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وطالب يوآف غالانت بأن من يتولى المسؤولية يجب أن يكون من حركة فتح.

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وأفاد الوزير الإسرائيلي قائلا: "محمد دحلان أو ماجد فرج ليس مهما".

هذا، وأفاد موقع "واينت" الأربعاء بأن الأمم المتحدة قامت بنقل غذاء يكفي لـ25 ألف شخص إلى شمال قطاع غزة عبر "معبر 96" الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أمام السياج، كجزء من عملية تجريبية.

ونقل الموقع عن منسق أعمال الحكومة في المناطق قوله إن "ست شاحنات تحمل مساعدات دخلت إلى شمال قطاع غزة عبر "معبر 96" بالقرب من كيبوتس باري، كجزء من عملية تجريبية تهدف إلى منع حماس من السيطرة عليها".

وأفاد "واينت" بأنه "تم إدخال المساعدات من قبل الأمم المتحدة التي استخدمت الطريق البري الجديد بمحاذاة السياج الذي بناه الجيش الإسرائيلي لتوصيل الغذاء إلى شمال غزة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع".

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يأتي ذلك، بينما يجهز الجيش الأمريكي لبناء رصيف بحري على شاطئ غزة، حيث أعلن أن 5 سفن في طريقها إلى الشرق الأوسط لهذا الهدف.

وأعلن البنتاغون أن 4 سفن لوجيستية تابعة للجيش الأمريكي غادرت ميناء فرجينيا في طريقها إلى شرق البحر المتوسط ​​للمشاركة في بناء رصيف بحري قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالات + قناة "12" العبرية