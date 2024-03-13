القيادة الأمريكية الوسطى: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه سفينة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باتجاه سفينة أمريكية في البحر الأحمر من دون إصابتها، مشيرة إلى تدمير مسيرتين أطلقتا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

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وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إنه "بين الساعة 2:00 صباحا و4:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) في 12 مارس/آذار، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا قصير المدى من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة الأمريكية "يو إس إس لابون" في البحر الأحمر. ولم يصطدم الصاروخ بالسفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت: "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك وتدمير منظومتين جويتين بدون طيار تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ولفتت القيادة الوسطة إلى أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

المصدر: RT