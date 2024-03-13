بايدن يؤكد أنه لا يخطط للقاء نتنياهو ولا لإلقاء كلمة أمام الكنيست

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا توجد لديه خطط "في هذه اللحظة" للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي.

سأل صحفي بايدن، عما إذا كانت لديه خطط لإلقاء كلمة أمام الكنيست، فأجاب: "لا، ليس في هذه اللحظة".

وردا على سؤال عما إذا كان قد حدد موعدا للقاء مع نتنياهو، الذي تحدث معه آخر مرة قبل أسبوعين تقريبا، قال بايدن: "لا".

وتصاعدت الخلافات بين بايدن ونتنياهو إلى العلن خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تبادلا الانتقادات اللاذعة في مقابلات حول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع قناة MSNBC، قال بايدن إن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها" في حربه على غزة، مضيفا أنه يريد "رؤية وقف إطلاق النار" في سياق صفقة تعيد أيضا الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس".

بدوره، رد نتنياهو، في مقابلة متلفزة أجرتها معه صحيفة "بوليتيكو" قائلا إنه "لا يطبق سياسته الخاصة بل سياسة تجمع عليها الغالبية العظمى من الإسرائيليين".

وأضاف: "لا أعرف ماذا كان يقصد الرئيس (بايدن)، لكن إذا كان يقصد أنني أقود سياسة ضد غالبية الجمهور الإسرائيلي وأنها تضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلتا الحالتين".

المصدر: CNN + RT