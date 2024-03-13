"حزب الله" يعرض مشاهد من عملية استهداف موقع جل العلام وموقع بركة ريشا الإسرائيليين

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف موقع جل العلام وموقع بركة ريشا التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من "العملية النوعية لاستهداف التجهيزات التجسسية بموقع جل العلام الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان".

كما عرض أيضا "مشاهد من عملية استهداف موقع بركة ريشا التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم ‏الأربعاء، استهدافه ل‏ثكنة زبدين الإسرائيلية بصاروخ فلق وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، مؤكدا التصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين. فيما عرض مشاهد من عملية استهداف موقع "الراهب" العسكري الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان بصواريخ بركان.

ونفذت إسرائيل عملية اغتيال عبر غارة جوية في منطقة صور اللبنانية استهدفت العنصر البارز لدى "حماس" في الخارج هادي علي مصطفى، فيما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا، مع تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق تطال جميع الأراضي اللبنانية في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT