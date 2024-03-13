"فايننشال تايمز": الولايات المتحدة أجرت سرا محادثات مع إيران للضغط على الحوثيين

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لم تذكر أسماءهم بأن واشنطن أجرت محادثات سرية مع طهران في يناير لجعل الحوثيين يوقفون هجماتهم على السفن.

وقالت الصحيفة: "عقدت الولايات المتحدة محادثات سرية مع إيران هذا العام لإقناع طهران باستخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر".

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وأشارت إلى أن المفاوضات جرت في يناير في سلطنة عمان، في حين لم يتواصل ممثلو الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر، حيث كان المسؤولون العمانيون يقومون بدور الوسطاء. ولم يتم تحديد نتائج هذه المفاوضات.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

وتشن الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات على مناطق متفرقة في اليمن ردا على ذلك، فيما ينفذ الجيش الأمريكي أحيانا مهمات متفرقة بشكل منفصل.

المصدر: نوفوستي