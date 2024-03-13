بن غفير يدعو لمنح وسام إلى شرطي قتل فتى فلسطينيا

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى منح وسام إلى الشرطي الذي أطلق النار الحي على فتى فلسطيني قبل أيام في مخيم شعفاط ما أدى إلى مقتله.

وتوجه بن غفير إلى قسم التحقيقات في الشرطة "ماحاش" وذلك لدعم الشرطي، قائلا إن الشرطي الذي قتل الطفل رامي الحلحولي "لا يستحق التحقيق معه وسأعمل على منحه وساما".

שר הכישלון אין לו בעיות אחרות להתעסק בהם חוץ מלתמוך בשוטר שירה למוות בילד בן 12 שירה זיקוק לאוויר. https://t.co/hO1x2szDfZ — Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) March 13, 2024

وقتل الحلحولي (12 عاما) برصاص ضابط في شرطة الحدود الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، وفقا لمسؤولين في مستشفى ومتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو تم تداوله يمكن رؤية الفتى وهو يحمل لعبة نارية مشتعلة فوق رأسه قبل سماع صوت طلقة واحدة، ثم سقط الصبي على الأرض بينما تنطلق الألعاب النارية من يده إلى السماء.

استشهاد الطفل رامي الحلحولي (12 عاماً) برصاص قناص صهيوني في مخيم شعفاط في القدس المحتلة pic.twitter.com/94KuYbRDSq — خبرني Khaberni (@khaberni) March 12, 2024

وقال بن غفير يوم الحادثة عبر "تلغرام": "أنا أدعم مقاتلي حرس الحدود الذين يعملون في هذا الوقت ويخاطرون بحياتهم الآن ضد العشرات من مثيري الشغب العرب في شعفاط".

وأضاف: "أحيي الجندي الذي قتل الإرهابي الذي حاول إطلاق الألعاب النارية عليه وعلى القوات هذه هي بالضبط الطريقة التي يجب أن تتصرف بها ضد الإرهابيين بكل تصميم ودقة".

المصدر: RT