فرقاطة يونانية تستهدف طائرتين مسيرتين بطلقة مدفع في البحر الأحمر

أطلقت فرقاطة يونانية تشارك في المهمة الأوروبية للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر "طلقة مدفع" على طائرتين مسيرتين الأربعاء، على ما ذكرت وزارة الدفاع اليونانية.

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وجاء في بيان مقتضب أن "الفرقاطة هيدرا، في إطار المهمة أسبيدس الأوروبية، أطلقت طلقة مدفع على طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية".

ولم ترد تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، لكن الفرقاطة واصلت مهمتها بشكل طبيعي، بحسب المصدر نفسه.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أثينا أنها استهدفت طائرات مسيرة في البحر الأحمر منذ إرسال هذه الفرقاطة الشهر الماضي.

وتشارك اليونان في التحالف العسكري الدولي في البحر الأحمر لمنع هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية.

وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أكد في كانون الأول/ديسمبر أن بلاده، الدولة الرائدة في مجال الشحن البحري، لديها "مصلحة أساسية" في مواجهة "تهديد هائل" يستهدف النقل البحري العالمي.

وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.

وفي مواجهة هجمات الحوثيين، أنشأت الولايات المتحدة تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في كانون الأول/ديسمبر يحمل اسم "حارس الازدهار"، بينما أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة مماثلة في فبراير/شباط، أطلق عليها اسم "أسبيدس" لمدة عام قابلة للتجديد.

في غضون ذلك، شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي أحيانا متفرقة مهمات بشكل منفصل.

هذا وقالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق، إن واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة.

المصدر: أ ف ب+ RT