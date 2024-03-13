بعثة روسيا: الولايات المتحدة معزولة في مجلس الأمن الدولي بسبب موقفها من الحرب في غزة

أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة تعرقل كافة الجهود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى عزلتها في المجلس.

وقال بوليانسكي: "تواصل الولايات المتحدة عرقلة جميع الجهود التي يبذلها، بدرجة أو بأخرى، جميع الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن. وبعبارة آخرى، واشنطن معزولة في مجلس الأمن، على الرغم من أن أقرب حلفائها يحاولون بكل الطرق الممكنة إخفاء هذا الأمر".

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وأشار إلى أنه من أجل صرف انتباه مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة مشغولة الآن ببطء بالترويج لمشروع قرارها حول الشرق الأوسط، والذي ترغب فيه في "إدانة "حماس"، مع تجاهل تصرفات إسرائيل في غزة، والدعوات الإنسانية الجديدة، التي كما أكد ممثلو الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا ألا معنى لها على الإطلاق في ظل استمرار الأعمال القتالية".

وأكد أنه "في ظل الظروف الحالية، تنخرط واشنطن الآن بشكل أساسي في التعطيل (اتخاذ قرار في مجلس الأمن)، ولكن القيام بذلك أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهم، لأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير باتت عاجلة لوقف العملية الإسرائيلية في غزة، والتي يتم تنفيذها في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وقد أصبحت واضحة للأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة. وأعتقد أن الخطوات العملية لوقف التعطيل الأمريكي أصبحت قاب قوسين أو أدنى".

الجدير بالذكر أن واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو أكثر من مرة في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار في غزة، و كان آخرها في 20 فبراير الماضي عندما استخدمت واشنطن النقض (الفيتو) مجددا، ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي، طالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

المصدر: تاس