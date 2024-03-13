بوغدانوف يبحث مع السفير القطري تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع سفير قطر لدى روسيا أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه تم خلال اللقاء الذي تم بناء على طلب من السفير القطري "تبادل الآراء حول القضايا الراهنة في الشرق الأوسط، مع التركيز على التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع أيضا "المسائل الرئيسية لتعزيز العلاقات الروسية - القطرية الودية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون المتبادل في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية".

المصدر: "تاس"