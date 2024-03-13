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كوريا الجنوبية تدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين

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كوريا الجنوبية تدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين
AP
آثار قصف إسرائيلي على غزة- أرشيف.
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دعت كوريا الجنوبية عبر ممثلها لدى الأمم المتحدة، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن قتل المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنهم بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية.

وقال ممثل كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي حول الوضع في غزة نظمه الجانب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية: "إن جمهورية كوريا تدعو للوقف الفوري لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية دون عوائق".

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وكانت كوريا الجنوبية قد أعربت في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء خطط إسرائيل لشن هجوم بري على مدينة رفح في قطاع غزة، ودعت جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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