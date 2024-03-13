"حزب الله" يعرض مشاهد من عملية استهداف موقع "الراهب" العسكري الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف موقع "الراهب" العسكري الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان بصواريخ بركان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من "عملية استهداف موقع الراهب الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان بصواريخ بركان".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم ‏الأربعاء، استهدافه ل‏ثكنة زبدين الإسرائيلية بصاروخ فلق وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، مؤكدا التصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين.

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ونفذت إسرائيل عملية اغتيال عبر غارة جوية في منطقة صور اللبنانية استهدفت العنصر البارز لدى "حماس" في الخارج هادي علي مصطفى، فيما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT